Набиуллина: люди берут кредиты для поддержания уровня жизни в условиях низких доходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Причиной роста кредитования населения в России является стремление поддержать уровень жизни в условиях отсутствия роста доходов. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума в четверг заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Люди берут кредиты сейчас не от хорошей жизни. Смотрите, наращивание спроса - это не увеличение уровня жизни, люди поддерживают свой уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов и, конечно, надо думать об этом. Первопричина - почему люди идут за кредитами, не очень обеспеченными, это люди с низкими доходами", - сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что сложившаяся ситуация с низкими доходами - одна из основных проблем экономики страны.

Ранее сообщалось, что по данным ЦБ, в первом квартале 2019 года продолжилось сокращение реальных располагаемых доходов населения (на 2,3% в годовом выражении), при этом долговая нагрузка населения быстро растет. Стагнация доходов в свою очередь может оказать негативное влияние на качество потребительских кредитов и привести к росту неплатежей по ним.

Регулятор уже неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребительского кредитования в РФ. Так, за 2018 год долги россиян перед банками возросли на 22,4%. В ЦБ также заявляли, что намерены ввести новый инструмент контроля - коэффициент долговой нагрузки.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.