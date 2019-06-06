ВЭБ.РФ получит кредит в юанях в китайском Harbin Bank

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" получит кредит в юанях от китайского Harbin Bank. Соответствующее соглашение было подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

"Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" подписала с китайским банком Харбина (Harbin Bank) соглашение о привлечении кредита в юанях и соглашение о сотрудничестве с целью развития операций торгового финансирования", - говорится в пресс-релизе.

Документы подписали первый заместитель председателя - член правления ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов и председатель правления - президент Harbin Bank Люй Тяньцзюнь.

Как отметил Полубояринов, соглашение служит очередным подтверждением высокого уровня отношений двух организаций.

В пресс-релизе также говорится, что стороны рассматривают возможности дальнейшего укрепления сотрудничества на рынках капитала, расширения участия китайских партнеров в финансировании проектов ВЭБ.РФ.

Банк Харбина (Harbin Bank) основан в 1997 году. Одним из стратегических направлений его деятельности является развитие финансовых операций с российскими клиентами, включая расчеты в юанях и рублях, межбанковские депозиты, займы, двусторонние и синдицированные кредиты, а также оказание трансграничных инкассационных услуг и осуществление трансграничных платежей в рамках электронной торговли.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.