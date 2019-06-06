Катар рассчитывает на помощь России в проведении ЧМ-2022

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Катар надеется, что российские компании помогут в организации чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом посол Катара в России Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя заявил в интервью телеканалу НТВ в рамках ПМЭФ.

"Надеемся, что российские официальные структуры и компании поддержат нас и помогут нам в проведении чемпионата мира по футболу", - сказал он.

Дипломат напомнил, что один из стадионов в Катаре сейчас строит подрядчик из России. "Наше сотрудничество будет нарастать", - заверил он.

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в ноябре и декабре 2022 года в Катаре. Эта страна впервые примет мировое первенство.

Кроме того, Фахад бен Мухаммед Аль-Аттыйя отметил, что Катар заинтересован в российских инвестициях.

"Катар инвестирует в Россию больше всех остальных арабских стран, но российских инвестиций в Катаре нет. Поэтому мы приветствуем приход российских инвесторов и хотим, чтобы они работали во всех областях", - сказал дипломат.

Посол обратил внимание на то, что представление Катара в качестве перспективной инвестиционной площадки оказалось возможным благодаря санкционному давлению на страну. "Противозаконная блокада Катара нанесла нам ощутимый экономический ущерб и в то же время открыла перед нами многие двери. Нам это позволило диверсифицировать производство и оказывать большую поддержку развитию малого и среднего бизнеса. И теперь мы можем предлагать Катар как инвестиционную площадку для россиян и других наших друзей", - сказал он.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.