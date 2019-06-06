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ПМЭФ-2019

Societe Generale будет консультировать Минэкономразвития РФ по устойчивому финансированию

Документ предполагает, что Societe Generale будет предоставлять ведомству имеющуюся в ее распоряжении экспертизу и аналитическую информацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Международная финансовая группа Societe Generale будет предоставлять Минэкономразвития РФ аналитические данные и консультировать по вопросам устойчивого финансирования. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

В церемонии приняли участие министр экономического развития Максим Орешкин и генеральный директор Societe Generale Фредерик Удеа.

Документ предполагает, что Societe Generale будет предоставлять ведомству имеющуюся в ее распоряжении экспертизу и аналитическую информацию по теме устойчивого финансирования, а также оказывать консультационную поддержку и принимать участие в мероприятиях по данной тематике.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияПМЭФ-2019
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