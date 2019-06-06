Орешкин: замедление мировой экономики болезненно сказывается на развитии России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Спад темпов экономического роста в мире негативно влияет на Россию как часть глобальной экономики. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу Bloomberg в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Если мы посмотрим на глобальные показатели всех основных экономик, они все снижаются. Россия является частью мировой экономики, поэтому существенное замедление экономики в мире является болезненным для России", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном беспокойстве по поводу глобальной торговой войны.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс".

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