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ПМЭФ-2019

Орешкин: замедление мировой экономики болезненно сказывается на развитии России

Министр экономического развития РФ отметил, что глобальные показатели всех основных экономик снижаются

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Спад темпов экономического роста в мире негативно влияет на Россию как часть глобальной экономики. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу Bloomberg в ходе Петербургского международного экономического форума.

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"Если мы посмотрим на глобальные показатели всех основных экономик, они все снижаются. Россия является частью мировой экономики, поэтому существенное замедление экономики в мире является болезненным для России", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном беспокойстве по поводу глобальной торговой войны.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс".

ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияОрешкин, Максим СтаниславовичПМЭФ-2019
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