Олег Тиньков заявил, что примет участие в SPO TCS Group

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Банкир Олег Тиньков заявил, что намерен принять участие в дополнительном размещении акций TCS Group (головная структур Тинькофф банка и "Тинькофф страхование"). Об этом он сообщил журналистам.

"Я буду участвовать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее компания заявила, что намерена привлечь $300 млн через дополнительное размещение акций. Внеочередное собрание акционеров TCS Group по данному вопросу состоится 27 июня, SPO пройдет вскоре после принятия соответствующего решения. Привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса банка.

В настоящее время Олегу Тинькову принадлежит 47,3% TCS Group, менеджменту компании - 5,6%, в свободном обращении - 47,1%.