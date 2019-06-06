США могут поднять пошлины в отношении продукции из Китая еще на $300 млрд

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. США могут повысить пошлины на продукцию из Китая еще на $300 млрд. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп в ходе визита в Ирландию.

"В ходе наших переговоров с Китаем происходит много интересного. Я могу поднять [пошлины] еще на $300 млрд, и я сделаю это в подходящее время", - приводит агентство Reuters слова Трампа, который при этом добавил, что, по его мнению, "Китай хочет заключить сделку, а Мексика хочет достичь соглашения очень сильно".

Американский лидер неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая были в очередной раз повышены американские пошлины в отношении китайской продукции с 10% до 25% на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд. В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.