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Торговая война

США могут поднять пошлины в отношении продукции из Китая еще на $300 млрд

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что "сделает это в подходящее время"
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© AP Photo/Stephen B. Morton

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. США могут повысить пошлины на продукцию из Китая еще на $300 млрд. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп в ходе визита в Ирландию.

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"В ходе наших переговоров с Китаем происходит много интересного. Я могу поднять [пошлины] еще на $300 млрд, и я сделаю это в подходящее время", - приводит агентство Reuters слова Трампа, который при этом добавил, что, по его мнению, "Китай хочет заключить сделку, а Мексика хочет достичь соглашения очень сильно".

Американский лидер неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая были в очередной раз повышены американские пошлины в отношении китайской продукции с 10% до 25% на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд. В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.

Теги
МексикаСШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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