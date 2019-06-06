Катар приветствует приход российских инвесторов во все отрасли экономики

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Катар заинтересован в российских инвестициях. Об этом заявил посол Катара в РФ Фахад бен Мухаммед Аль-Аттыйя в интервью телеканалу НТВ в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Катар инвестирует в Россию больше всех остальных арабских стран, но российских инвестиций в Катаре нет. Поэтому мы приветствуем приход российских инвесторов и хотим, чтобы они работали во всех областях", - сказал дипломат.

Посол обратил внимание на то, что представление Катара в качестве перспективной инвестиционной площадки оказалось возможным благодаря санкционному давлению на страну. "Противозаконная блокада Катара нанесла нам ощутимый экономический ущерб и в то же время открыла перед нами многие двери. Нам это позволило диверсифицировать производство и оказывать большую поддержку развитию малого и среднего бизнеса. И теперь мы можем предлагать Катар как инвестиционную площадку для россиян и других наших друзей", - сказал он.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.