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ПМЭФ-2019

Катар приветствует приход российских инвесторов во все отрасли экономики

Посол в РФ Фахад бен Мухаммед Аль-Аттыйя отметил, что Катар инвестирует в Россию больше остальных арабских стран

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Катар заинтересован в российских инвестициях. Об этом заявил посол Катара в РФ Фахад бен Мухаммед Аль-Аттыйя в интервью телеканалу НТВ в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Катар инвестирует в Россию больше всех остальных арабских стран, но российских инвестиций в Катаре нет. Поэтому мы приветствуем приход российских инвесторов и хотим, чтобы они работали во всех областях", - сказал дипломат.

Посол обратил внимание на то, что представление Катара в качестве перспективной инвестиционной площадки оказалось возможным благодаря санкционному давлению на страну. "Противозаконная блокада Катара нанесла нам ощутимый экономический ущерб и в то же время открыла перед нами многие двери. Нам это позволило диверсифицировать производство и оказывать большую поддержку развитию малого и среднего бизнеса. И теперь мы можем предлагать Катар как инвестиционную площадку для россиян и других наших друзей", - сказал он.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
КатарРоссияПМЭФ-2019
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Петербургский международный экономический форум - 2019. День первый
XXIII ПМЭФ состоится 6-8 июня
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