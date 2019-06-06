Орешкин: столкновение США и КНР десятилетия будет оказывать влияние на мировую экономику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Столкновение" США и Китая - более серьезный процесс, чем торговая война, он еще десятилетия будет оказывать влияние на мировую экономику. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Это гораздо более глубокий долгосрочный процесс - это, я бы даже сказал, столкновение двух платформ развития, технологий, принципов организации, госуправления, принципов, как экономика выстраивается, как культурно-идеологическая сфера выстраивается, поэтому это только начало долгосрочного процесса и мы это еще десятилетия будем видеть, и это будет накладывать отпечаток на всю мировую экономику", - сказал он.