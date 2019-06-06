Тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию клубники появится в Электростали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Московской области, ООО "ТК "Совхоз "Электростальский" и японская торговая компания "Марубени Корпорейшн" заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о строительстве на территории Электростали тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию клубники, в которое инвестируют более 7 млрд рублей.

Соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев, учредитель ООО "ТК "Совхоз Электростальский" Евгений Ростов и глава представительства фирмы "Марубени Корпорейшн" в Москве Наотака Минэдзаки.

"В проекте планируется использование японской технологии выращивания специальных сортов клубники. Роль японской компании в данном проекте: детальное проектирование, поставка оборудования, обучение выращиванию по японским технологиям и инвестирование. Касательно инвестиций, японская сторона рассмотрит возможность небольших инвестиций совместно с "Совхозом "Электростальским" на стадии разработки проектной документации и получения разрешения на строительство", - сказал журналистам Минэдзаки.

Реализация проекта предполагает строительство тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию клубники общей площадью 35 га в городском округе Электросталь. Инвестиции в проект превысят 7,1 млрд рублей. На тепличном комплексе планируется создать почти 1,2 тыс. рабочих мест. Начало реализации проекта запланировано на текущий год.

Как отметили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, заинтересованность в строительстве тепличного комплекса "Марубени Корпорейшн" подтвердила на встрече с региональным правительством в рамках роуд-шоу делегации Московской области в Японию в феврале текущего года.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.