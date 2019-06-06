Завод по производству заменителей грудного молока построят в Подмосковье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Подмосковья, компания "Мульти Нутришн Лимитед" и АО "ВЭБ Инфраструктура" заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг соглашение о строительстве завода по производству заменителей грудного молока, инвестиции в проект составят около 9 млрд рублей. Соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент компании "Мульти Нутришн Лимитед" Афшин Авшарнеджад и генеральный директор АО "ВЭБ Инфраструктура" Юрий Корсун.

"По предварительной оценке, инвестиции в проект оцениваются в 8,7 млрд рублей. "ИнфраВЭБ" окажет инициатору консультационные услуги по подготовке и сопровождению реализации проекта, содействие в организации финансирования проекта, а также рассмотрит вопрос о предоставлении финансирования для разработки проектно-сметной документации создаваемого завода", - сказал журналистам Корсун.

Мощность производства составит порядка 15 тыс. тонн готовой продукции в год. На предприятии будут созданы 200 рабочих мест, средняя заработная плата ожидается на уровне 50 тыс. рублей.

Как отметили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья, проект реализуется в соответствии с майским указом президента РФ. Он направлен на снижение зависимости от импорта в жизненно важном сегменте, удовлетворение внутренних потребностей в детском питании с использованием на последующих этапах проекта локальной сырьевой базы.

В перспективе планируется экспортировать выпускаемую на предприятии продукцию в страны СНГ.

В настоящее время участок, на котором будет расположено предприятие, еще не определен. Начать реализацию проекта планируется в IV квартале 2019 года, завершить строительство - в IV квартале 2021 года.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.