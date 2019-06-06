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ПМЭФ-2019

Атомные ледоколы проекта 22220 могут начать работу на Севморпути в начале 2020 года

Суда обеспечат круглогодичную навигацию в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Атомные ледоколы проекта 22220 могут начать работу на Северном морском пути (Севморпуть) в начале 2020 года. Об этом сообщил глава ОСК Алексей Рахманов в рамках сессии "Мировой океан. Новые подходы к управлению и сбережению" на Петербургском экономическом форуме в четверг.

"Мы рассчитываем, что ледоколы 60 мегаватт начнут работу на Северном морском пути уже в начале следующего года", - сказал он.

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Как сообщалось ранее, торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" состоялась в конце мая на Балтийском заводе в Петербурге. По словам генерального директора АО "Балтийский завод" Алексея Кадилова, на ледоколах этой серии используются новый модульный атомный реактор, который существенно мощнее, чем у предшественников проекта 22220, а также новая отечественная система электродвижения.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 должны стать самыми мощными ледокольными судами в мире. Помимо судна "Урал" на Балтийском заводе также ведется строительство ледоколов "Арктика" и "Сибирь". После завершения строительства суда этого проекта должны обеспечить круглогодичную навигацию в Арктике. Они смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Ледоколы будут обеспечивать и проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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