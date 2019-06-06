Атомные ледоколы проекта 22220 могут начать работу на Севморпути в начале 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Атомные ледоколы проекта 22220 могут начать работу на Северном морском пути (Севморпуть) в начале 2020 года. Об этом сообщил глава ОСК Алексей Рахманов в рамках сессии "Мировой океан. Новые подходы к управлению и сбережению" на Петербургском экономическом форуме в четверг.

"Мы рассчитываем, что ледоколы 60 мегаватт начнут работу на Северном морском пути уже в начале следующего года", - сказал он.