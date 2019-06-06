"Россети" создадут линейку умных приборов учета в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует разработать собственный промышленный дизайн интеллектуальных приборов учета электроэнергии совместно с "Росэлектроникой" в рамках цифровизации электросетевого комплекса, следует из сообщения "Россетей".

Презентация 3D-модели будущего прибора учета состоялась сегодня на полях Петербургского международного экономического форума.

"Анализ существующих приборов учета электроэнергии и устройств сбора и передачи данных показал, что критические элементы - микропроцессоры, модемы передачи данных, память, дисплеи, блоки питания - производятся за рубежом, что делает уязвимой систему их защиты. Новая разработка будет полностью отечественная, как в части программного обеспечения, так и в плане комплектующих. Это создаст основу для развития предприятий России, повысит конкурентоспособность национальной экономики, решит проблему импортозамещения в электроэнергетике", - сказал заместитель генерального директора группы "Россети" Александр Пятигор, слова которого приводятся в сообщении.

Потребность в приборах учета группы составляет более 20 млн единиц. "Россети" открыты для всех производителей, в том числе, для зарубежных, развивающих проекты локализации производств в России.

Программа цифровизации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 г. одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе в "МРСК Центра", "МРСК Сибири", "МРСК Северо-Запада".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

О форуме

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.