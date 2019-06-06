Агрологистический хаб для сообщения с КНР построят в подмосковном Наро-Фоминске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Комплекс "Агрохаб Евразия", включающий транспортно-логистический комплекс, оптово-распределительный центр и индустриальный парк, построят в городском округе Наро-Фоминск Московской области. Соответствующее соглашение заключили инвесторы в четверг в присутствии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Документ подписали председатель совета директоров "Славтранс-Сервис" Андрей Голландцев и генеральный директор "Раша-Чайна Агрикалча Индастри Девелопмент Фанд" Максим Волков.

Хаб планируется построить в 2020 году, объем инвестиций в проект составит порядка 7,7 млрд рублей. "Агрохаб Евразия" будет формировать грузы в Китайскую Народную Республику. Планируемый объем экспорта через терминал составит 1,2 млн т продовольственной продукции в год.

На комплексе будут работать около тысячи человек. Железнодорожный терминал позволит доставлять грузы по суше в течение восьми-девяти дней, в то время как по морю этот путь бы занял 40 дней.

Комплекс будет включать административные здания, мультитемпературные склады, склад временного хранения, Селятинский таможенный пост Московской областной таможни, контейнерную площадку и посты Россельхознадзора.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.