"Газпром нефть" планирует расширить географию запасов доюрских горизонтов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть", "Росгеология" и Томская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашение о технологическом партнерстве, сообщает "Газпром нефть".

Сотрудничество будет направлено на расширение географии крупного проекта по созданию технологий поиска запасов углеводородов в доюрских горизонтах.

"В соответствии с соглашением "Газпром нефть" и "Росгеология" рассмотрят возможность расширения географии проекта за счет формирования дополнительных поисковых кластеров в зонах с высоким потенциалом открытия новых месторождений. В свою очередь администрация Томской области предоставит дополнительную поддержку проекту, а также примет участие в его продвижении на федеральном уровне", - говорится в сообщении.

"Работа с различными классами трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов углеводородов - часть стратегии "Газпром нефти". Мы видим большой потенциал разработки доюрских горизонтов в Томской области, но для их геологического изучения необходим комплекс новых технологий. Подписанное соглашение позволит объединить усилия компании и государства на федеральном и региональном уровнях для разработки этих технологий, а также их возможного дальнейшего тиражирования", - отметил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.