Минэкономразвития и РЖД договорились о сотрудничестве в сфере "зеленого" финансирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития и ОАО "РЖД" в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере финансирования и реализации проектов, применяющих экологически безопасные технологии. Об этом сообщили журналистам в министерстве.

В подписании соглашения приняли участие министр экономического развития Максим Орешкин и председатель правления РЖД Олег Белозеров.

Документ предполагает совместные действия в части развития проектов железнодорожной отрасли, в том числе с использованием средств, привлеченных через механизмы "зеленого" финансирования. В частности, в рамках сотрудничества в РЖД готовы рассмотреть возможность пилотного размещения "зеленых" облигаций на российском рынке.

Ранее в РЖД уже сообщали о планах разместить "зеленые" облигации на российском рынке. Так, первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов отмечал, что компания изучает рынок с целью размещения бумаг, которые бы стали бенчмарком на российском рынке "зеленых" облигаций.