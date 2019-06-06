Законопроект о малых форматах торговли даст экономике более 300 млрд рублей инвестиций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. В Минпромторге рассчитывают, что разработанный ведомством законопроект принесет экономике 300 млрд руб. за счет инвестиций в строительство и реконструкцию нестационарных объектов торговли, а также покупку торгового оборудования. Об этом сообщил в четверг заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов во время дискуссии, посвященной целям национального развития на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы ожидаем, что объем инвестиций именно со стороны малого бизнеса составит в общей сложности более 300 млрд рублей, а также будет создано более 250 тыс. рабочих мест. Законопроект гарантирует малым предпринимателям права на достаточно длительный период. И это позволит планировать инвестиции в торговый объект ни на год, два или три, а на более длительный период", - сказал Виктор Евтухов.

По словам чиновника, уже сейчас в России есть такие передовые субъекты, как Калининградская и Ярославская область, где уже сегодня заключаются договоры более чем на 10 лет.

"Если законом предписываются требования по плате за пользование или за размещение такого объекта, то, безусловно, предпринимателю нужно дать возможность работать долго и по понятным правилам", - подчеркнул замминистра.

На текущий момент поправки к законопроекту анализируются рабочими группами. В скором времени ведомство планирует направить его в Госдуму на первое чтение.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.