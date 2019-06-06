Банк Intesa предложил тиражировать опыт российского "Бизнес-навигатора МСП" в Европе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Банк Интеза" (российская "дочка" итальянского Intesa) предложил распространить опыт использования российского "Бизнес-навигатора МСП" (онлайн-сервис поддержки малых и средних предприятий) в Италии, а затем по всей Европе. Об этом рассказал на ПМЭФ председатель совета директоров банка Антонио Фаллико в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Фаллико отметил, что "Банк Интеза" видит хорошие перспективы увеличения инвестиций в российский малый и средний бизнес. Поэтому банку необходимо иметь полную картину бизнес-процессов в регионах, в чем может помочь "Бизнес-навигатор", разработанный Корпорацией МСП, отметил он.

"Мы изучили "Бизнес-навигатор" и решили совместно разработать аналогичную систему, которая бы работала сначала в Италии, а потом распространить ее на всю Европу", - сказал Фаллико. "Вместе с Корпорацией МСП мы представили этот инструмент "Бизнес-навигатор" в Италии и в других странах, - указал он. - Мы думаем, что эта платформа может быть использована в Италии и даже в других европейских странах".

По словам Фаллико, "Бизнес-навигатор" интересен иностранным инвесторам, поскольку любое предприятие сможет с помощью этого сервиса изучить спрос, цены, стоимость финансирования и другие особенности рынка, а также непосредственно узнать о своих потенциальных клиентах.

"Бизнес-навигатор МСП" работает с 9 сентября 2016 года и призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Ресурс охватывает 172 крупных города, 90 видов бизнеса в сферах городского сервиса, содержит более 300 примерных бизнес-планов. Он является бесплатным информационным ресурсом, который позволяет предпринимателям протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного окна узнать обо всех видах господдержки МСП и возможностях финансирования.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.