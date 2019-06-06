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ПМЭФ-2019

P&G вложит 2,4 млрд рублей в развитие и модернизацию производства в России

Средства пойдут на расширение локального производства, модернизацию завода и завершение строительства нового дистрибьютерского центра в Новомосковске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания Procter & Gamble (P&G) инвестирует 2,4 млрд рублей в расширение локального производства, модернизацию завода и завершение строительства нового дистрибьютерского центра в городе Новомосковск Тульской области. Об этом говорится в сообщении компании.

Значительная часть средств будет направлена на строительство новых производственных мощностей, благодаря которым компания налаживает выпуск товаров женской гигиены в России.

"Решение было принято с целью дальнейшего наращивания уровня локализации производства в России, обеспечения большей гибкости на локальном рынке, сокращения цепочки поставок и производственных затрат, а также повышения эффективного использования существующих ресурсов завода P&G в Новомосковске", - отмечается компания.

Кроме того, часть инвестиций будет направлена на завершение строительства дистрибуторского центра и модернизацию текущего производства. Компания планирует, что единый дистрибьюторский центр P&G, строительство которого стартовало осенью 2018 г., станет одной из ее крупнейших логистических площадок.

По данным P&G, сейчас около 80% всех товаров, произведенных на заводе в Новомосковске, реализуется в России, оставшаяся часть экспортируется в страны Европы и Центральной Азии.

Теги
РоссияТульская областьПМЭФ-2019
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