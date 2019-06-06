"Ростелеком", Tele2 и Ericsson заключили соглашение о создании тестовой зоны 5G в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компании "Ростелеком", Tele2 и Ericsson и заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о намерении создать тестовую зону 5G в Москве в июле - октябре 2019 года. Об этом сообщила компания "Ростелеком".

"Соответствующий договор на ПМЭФ-2019 подписали генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, исполнительный директор Ericsson Борье Экхольм и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский", - говорится в сообщении.

Испытания пройдут на сети Tele2 в диапазоне 27 ГГц на оборудовании Ericsson с реализацией технологии 5G и с использованием каналов связи "Ростелекома". Tele2 и "Ростелеком" имеют необходимые лицензии и сетевую инфраструктуру для проведения тестов. В свою очередь, Ericsson обладает полным комплексом технических решений для сетей 5G, а также экспертизой их внедрения и интеграции, на оборудовании компании уже развернуты восемь действующих сетей 5G в США, Южной Корее, Швейцарии и Австралии.

"Мы строим инфраструктуру с расчетом на будущее скорое внедрение 5G. Наша московская сеть технологически готова к запуску стандарта, а сотрудничество с Ericsson расширило ареал потенциального внедрения 5G почти до половины регионов Tele2. Сегодняшнее соглашение с партнерами знаменует переход от тестовых демонстраций к новому этапу, реально приближающему полноценное внедрение технологии в России. Мы уже прорабатываем различные варианты опытной эксплуатации: в нашей зоне 5G москвичи смогут лично ощутить возможности технологии", - цитирует пресс-служба слова гендиректора Tele2 Сергея Эмдина.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор фонд "Росконгресс". ТАСС информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.