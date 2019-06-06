Первое рабочее заседание общественного совета по развитию Севморпути пройдет на ВЭФ-2019

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Глава Росатома Алексей Лихачев предложил провести первую рабочую встречу общественного совета по развитию Северного морского пути на Восточном экономическом форуме, который 4-6 сентября во Владивостоке.

"Кроме понятных на сегодняшний день задач, надо заглянуть за горизонт, посмотреть вдаль и с точки зрения современных логистических продуктов, и с точки зрения запросов основных игроков морских перевозок, и с точки зрения инфраструктуры. <…> Таким образом, и родилась идея общественного совета проекта Северный морской путь. <…> Совет сегодня как идея будет рожден, мы сегодня сформируем оргкомитет <…> и мы предложили бы на Восточном экономическом форуме во Владивостоке провести уже полнокровное заседание", - сказал Лихачев на учредительном заседании общественного совета по развитию Севморпути, которое прошло на Петербургском международном экономическом форуме.

В этот совет должны войти представители Росатома, научных учреждений, законодательной власти, участников рынка морских перевозок и других заинтересованных сторон.

"Этот совет ни в коем случае не будет подменять собой уже существующие структуры, есть государственная комиссия по Арктике, правительственная комиссия по транспорту… здесь есть отдельное пространство для международного общественного обсуждения и выработки соответствующих рекомендаций", - сказал Лихачев.

Работу по организации совета возглавит гендиректор ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.