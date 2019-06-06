"Роснефть" предложила правительству России стимулировать разработку ресурсов Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Роснефть" обсуждает с правительством комплекс мер, стимулирующих разработку арктических ресурсов. Об этом глава "Роснефти" Игорь Сечин сказал, выступая на сессии ПМЭФ.

"В настоящее время мы ведем работу в правительстве Российской Федерации, направленную на законодательное оформление комплекса инвестиционных стимулов, позволяющих обеспечить рентабельность и глобальную конкурентоспособность этого Арктического нефтяного кластера, который станет основным источником грузопотока для загрузки Северного морского пути и громко заявит о себе в ближайшие годы на мировой арене", - сказал он.

Ресурсный потенциал российской Арктики для возможных проектов "Роснефти" превышает 20 млрд тонн нефти, отметил Сечин. Эта оценка, по его словам, включает в себя как проекты в Карском море, где с учетом предстоящего бурения запасы "Роснефти" могут превысить 15 млрд тонн.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.