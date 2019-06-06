"Русгидро" и PowerChina проанализируют совместное строительство ГАЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" и китайская энергетическая компания PowerChina в рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашение о сотрудничестве, подразумевающее совместную работу по проектам развития гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) в РФ и проектов сотрудничества на территории третьих стран в области проектирования и инжиниринга, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

В частности, в рамках подписания документа "Русгидро" и PowerChina проведут совместный анализ возможных проектных решений для определения оптимальных технических параметров пилотного проекта строительства ГАЭС в Северо-Западном регионе России, включая мощность в генераторном и насосном режимах.

"Мы крайне заинтересованы в анализе возможности применения схем проектного финансирования (в проект строительства ГАЭС на территории РФ - прим. ТАСС) для снижения доли собственного капитала в проектах, которые будут рассматриваться", - сказал первый заместитель генерального директора "Русгидро" Джордж Рижинашвили по итогам подписания документа.

Для реализации достигнутых договоренностей будет создана совместная рабочая группа из представителей "Русгидро", институтов Гидропроект и Ленгидропроект, компании PowerChina и ее проектных институтов.

О ГАЭС

Гидроаккумулирующая электростанция - уникальное гидроэнергетическое сооружение, которое способно запасать электрическую энергию, возвращая ее в энергосистему по мере необходимости. В часы, когда в энергосистеме избыток электрической энергии, преимущественно ночью, гидроагрегаты ГАЭС работают в качестве насосов и, потребляя дешевую избыточную электроэнергию, перекачивают воду из нижнего бассейна в верхний аккумулирующий бассейн на высоту несколько десятков или сотен метров. В часы, когда в энергосистеме образуется дефицит, преимущественно утром и вечером, гидроагрегаты ГАЭС работают в качестве генераторов и превращают энергию падающей воды в электрическую.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.