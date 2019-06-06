ОАК готова поставить для Минобороны 76 истребителей Су-57

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) готова произвести 76 истребителей пятого поколения Су-57 к 2028 году. Об этом сообщил в четверг журналистам президент ОАК Юрий Слюсарь в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"У нас подготовлен процесс. Завод в Комсомольске-на-Амуре является одним из самых перевооруженных, там работает большое количество квалифицированных профессионалов. Мы такое количество с таким темпом, как поставил президент, безусловно, сделаем", - сказал Слюсарь в ответ на соответствующий вопрос.

Путин 15 мая сообщил на совещании по оборонной тематике, что до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57, комплексный контракт будет заключен в ближайшее время.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.