Траулер-сейнер "Ленинец" для рыбаков Камчатки спустят на воду в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Траулер-сейнер проекта SK-3101R "Ленинец", построенный для рыбаков Камчатки, будет спущен на воду и передан заказчику в 2019 году. Об этом сообщил глава ОСК Алексей Рахманов в рамках сессии "Мировой океан. Новые подходы к управлению и сбережению" на Петербургском международном экономическом форуме в четверг.

"Этот сейнер будет спущен на воду и передан заказчику в этом году, хотя многие не верили, говорили, что это все опять превратится в долгострой", - сказал Рахманов.

Головной траулер проекта SK-3101R "Ленинец" заложен в июле 2016 года, спущен на воду в ноябре 2017-го. В начале 2019 года на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) начались его швартовые испытания. Два других судна серии, "Командор" и "Ударник", также спущены на воду и готовятся к началу швартовных испытаний.

Как сообщалось ранее, контракт на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан ПСЗ "Янтарь" и рыболовецким колхозом им. Ленина (Петропавловск-Камчатский) в январе 2016 года. Это первый в России контракт на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет.