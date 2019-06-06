К решению ЕС о продлении санкций против Ирана присоединились восемь стран

БРЮССЕЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Восемь стран-партнеров Евросоюза присоединились к решению сообщества о продлении на один год ограничительных мер в отношении Ирана, которые были введены "в связи с нарушением прав человека" в республике. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, члены Европейского экономического пространства Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Республика Молдова присоединяются к этому решению. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - отмечается в нем.

Ранее в апреле ЕС продлил санкции против Ирана, которые были введены в 2011 году из-за нарушения прав человека в этой стране. Они действуют в отношении 82 человек и одной организации. Всем фигурантам этого черного списка запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы подлежат замораживанию, если будут обнаружены в европейских банках.

Кроме того, санкции предусматривают запрет на поставки в Иран оборудования, которое может быть использовано для "репрессий" внутри страны, а также для слежки за телекоммуникациями.

Продление этого пакета санкций не касается ограничительных мер, которые были введены в феврале этого года. Тогда ЕС ввел санкции в отношении двух иранцев и одной компании страны в связи с задержанием гражданина Норвегии иранского происхождения, готовившего нападение на территории Дании.