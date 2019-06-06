{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

Сечин предложил "вернуть рынку былое величие"

Глава "Роснефти" перефразировал известный лозунг президента США
Глава "Роснефти" Игорь Сечин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Глава "Роснефти" Игорь Сечин
© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/.   Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, предложил коллегам по отрасли "вернуть рынку былое величие", проведя параллель с лозунгом президента США Дональда Трампа.

"Единственный глобальный регулятор не только не беспристрастен, но и очевидным образом обслуживает исключительно локальные интересы. Поэтому, перефразируя небезызвестный лозунг президента Трампа [Make America great again], я хотел бы обратиться с призывом к участникам сессии сделать лейтмотивом сегодняшнего обсуждения и, может быть, даже общей последующей работы лозунг "Давайте вернем рынку его былое величие". Или, если хотите, "Make the market great again", - заявил Сечин.

По его мнению, энергетика как одна из наиболее глобальных отраслей стала заложницей односторонней политической повестки, и "налицо признаки расползания этой болезни на другие отрасли".

Теги
СШАРоссияСечин, Игорь ИвановичТрамп, ДональдПМЭФ-2019
Онлайн
Петербургский международный экономический форум - 2019. День первый
XXIII ПМЭФ состоится 6-8 июня
Читать полностью