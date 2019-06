Сечин предложил "вернуть рынку былое величие"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, предложил коллегам по отрасли "вернуть рынку былое величие", проведя параллель с лозунгом президента США Дональда Трампа.

"Единственный глобальный регулятор не только не беспристрастен, но и очевидным образом обслуживает исключительно локальные интересы. Поэтому, перефразируя небезызвестный лозунг президента Трампа [Make America great again], я хотел бы обратиться с призывом к участникам сессии сделать лейтмотивом сегодняшнего обсуждения и, может быть, даже общей последующей работы лозунг "Давайте вернем рынку его былое величие". Или, если хотите, "Make the market great again", - заявил Сечин.

По его мнению, энергетика как одна из наиболее глобальных отраслей стала заложницей односторонней политической повестки, и "налицо признаки расползания этой болезни на другие отрасли".