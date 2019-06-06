"Русгидро" и Росрыболовство договорились о сотрудничестве для сохранения водных ресурсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" и Росрыболовство на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве в сфере сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания при строительстве и эксплуатации гидроэлектростанций (ГЭС), передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Одним из проектов в рамках достигнутых договоренностей станет строительство "Русгидро" производственных мощностей по искусственному воспроизводству водных биоресурсов и выпуск рыбной молоди в реки Магаданской области при возведении Усть-Среднеканской ГЭС.

Росрыболовство, со своей стороны, намерено оказывать экспертную, информационную и консультационную поддержку компании.

Также стороны договорились организовывать взаимодействие дочерних обществ "Русгидро" и территориальных органов и подведомственных учреждений Росрыболовства, в том числе для реализации "дорожных карт", и при необходимости создавать совместные рабочие группы.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.