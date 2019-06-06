ЕС на саммите 20 июня примет решение о продлении экономических санкций в отношении России

БРЮССЕЛЬ, 6 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Лидеры 28 стран - членов Евросоюза на предстоящем 20 июня саммите сообщества примут политическое решение о продлении на полгода экономических санкций в отношении России, срок действия которых истекает 31 июля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг европейский источник в Брюсселе.

"Мы ожидаем, что [канцлер Германии Ангела] Меркель и [президент Франции Эмманюэль] Макрон в очередной раз проинформируют лидеров ЕС относительно того, есть ли прогресс в реализации минских соглашений. А так как существенных изменений к настоящему времени нет, то, как ожидается, они рекомендуют продлить санкции на следующие шесть месяцев, и саммит примет соответствующее политическое решение", - сказал он.

По словам дипломата, формальное же решение последует после саммита. "После принятия саммитом политического решения будет проделана техническая работа. Как ожидается, примерно через неделю после саммита может последовать формальное решение Совета ЕС и затем публикация в Официальном журнале Евросоюза и его вступление в силу", - пояснил источник.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Срок действия очередного пакета санкций (экономических) истекает 31 июля 2019 года.