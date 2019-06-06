PwC и ВЭБ подготовили аудит инвестиционных возможностей Удмуртии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. PricewaterhouseCoopers (PwC) и Внешэкономбанк провели аудит инвестиционных возможностей Удмуртии, документ позволит выявить наиболее привлекательные отрасли региона. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава республики Александр Бречалов на Петербургском международном экономическом форуме.

"Это очень качественный документ, здесь начиная от отраслей, куда вкладываться, до конкретных проектов", - сказал Бречалов.

Аудиторский документ инвестиционных возможностей республики будет доработан в августе при участии ВЭБ, итоговая презентация карты инвестиционных возможностей состоится в сентябре-октябре, добавил глава Удмуртии.

Будущие инвесторы региона, которые станут резидентами территорий опережающего развития, получат налоговые преференции, смогут работать с крупными предприятиями региона.

В числе преимуществ республики Бречалов назвал отрасли сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и туризма. "У нас много земли, не введенной в хозяйственный оборот, мы готовы к максимальным преференциям в этой части. У нас также 12 заводов оборонно-промышленного комплекса, у нас сильные нефтяные компании", - отметил он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.