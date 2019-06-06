Объем поддержки региональных экспортных программ вырос в 7 раз в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Объем поддержки Российским экспортным центром (РЭЦ) региональных экспортных программ в 2019 году вырос в 7 раз, до 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.

"С точки зрения координации в этом году объем поддержки центром поддержки экспорта регионов увеличился в 7 раз, до 3,5 млрд руб. Это действительно радикальное изменение финансирования, позволяет привлечь кадры, позволяет расширить региональную поддержку", - сказал он.

РЭЦ, в свою очередь, не только транслирует деньги, но и взаимодействует с региональными центрами для усовершенствования механизмов поддержки экспорта, добавил Слепнев.

"Финансовые продукты, субсидиарная поддержка большая, она вся ориентирована на региональные программы", - заключил глава центра.

РЭЦ является оператором всех государственных механизмов поддержки экспортеров, как на федеральном, так и на региональном уровне.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.