"МРСК Сибири" за два года направит на цифровизацию сетей более 6,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания "МРСК Сибири" (входит в ПАО "Россети") направит за 2019-2020 годы на реализацию программы "Цифровая трансформация" более 6,5 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор компании Павел Акилин.

"В 2019 году в целом по компании на реализацию проекта "Цифровая трансформация" у нас ушло 3,851 млрд рублей. В 2020 году на эти же цели мы планируем направить 2,658 млрд рублей", - сказал Акилин.

Он добавил, что в каждом из девяти регионов присутствия "МРСК Сибири" есть свой пилотный проект цифрового района электрических сетей (РЭС). "Собственно говоря, это проекты модернизации сетей, которые позволят удаленно контролировать и наблюдать за сетями, снимать показания. В 2018 году мы начали их проектировать, в 2019 семь из них завершим, в 2020 будут доделаны два оставшихся", - рассказал руководитель компании.

По его словам, установка "умных" счетчиков в рамках этих проектов позволяет значительно снизить потери электроэнергии в сетях, а сами цифровые технологии дают экономию на текущих затратах. "Цифровая подстанция чем хороша? Она не требует постоянного присутствия человека. И это экономия при строительстве. Там, где раньше прокладывали аналоговые сети - очень много медного кабеля, сейчас все это заменяет одна шина оптоволокна", - сказал Акилин.

Компания "МРСК Сибири" осуществляет распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км. С 1 апреля 2018 года "Хакасэнерго" (входит в структуру компании "МРСК Сибири") выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.