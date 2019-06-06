{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

Сечин призвал вернуться к рыночным формам регулирования рынка нефтепродуктов РФ

По словам главы "Роснефти", это устранит дисбаланс на рынке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин призвал вернуться к рыночному регулированию топливного рынка РФ для устранения дисбалансов.

"В России отмечаются разнонаправленные тенденции - российский регулятор балансирует между задачами наполнения бюджета и стимулирования экономического роста с одновременным поиском решений социальных проблем за счет рынка, - заявил Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. - Здесь мне хотелось бы выразить надежду на возврат к рыночным формам регулирования и принципам ценообразования с целью устранения дисбалансов на рынке нефтепродуктов".

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияСечин, Игорь ИвановичПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики
По словам главы "Роснефти", политика администрации США "направлена на слом формировавшихся десятилетиями рыночных взаимосвязей и на устранение правил конкуренции"
Читать полностью