Защита Калви сообщила, что он все еще ждет от СК разрешения на поездку на ПМЭФ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви по-прежнему не получил ответ от Следственного комитета (СК) РФ о возможности посещения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), но ожидает такого разрешения. Об этом ТАСС в четверг сообщил адвокат Калви Дмитрий Клеточкин.

"Ответ от следствия нами пока не получен, но мы по-прежнему его ждем", - сказал защитник.

Адвокат уточнил, что подал ходатайство следствию через "ящик" в здании Следственного комитета 30 мая.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. Ранее в Кремле заявили, что хотели бы, чтобы американский инвестор Майкл Калви, находящийся сейчас под домашним арестом по делу о мошенничестве, принял участие в ПМЭФ, однако пока ситуация складывается иначе. На минувшей неделе сообщалось, что адвокаты Калви обратились в Следственный комитет с ходатайством о разрешении их клиенту принять участие в ПМЭФ.