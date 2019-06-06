ЦБ: инсайд и манипулирование практически отсутствуют на рынке капитала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Банк России считает, что на российском рынке капитала практически удалось победить инсайд и манипулирование. Об этом сообщил первый зампредседателя ЦБ РФ Сергей Швецов на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, привлечение на рынок капитала розничных инвесторов налагает все большую ответственность на регулятора и посредников за экономику каждого счета физического лица.

"Формирование правильных ожиданий, последовательность, с которой физлица входят на рынок капитала, качество самого продукта - если говорить об эмитенте и если говорить о цене. Здесь очень важно, чтобы было справедливое ценообразование, чтобы правильно были настроены маркетмейкерские программы, чтобы исключать инсайд и манипулирование. Мы в этом плане проделали очень большой путь, и я не знаю, как участники рынка, но мы видим, что этих явлений на нашем рынке практически уже нет", - сказал Швецов.

Мосбиржа открывает около 100 тыс. счетов клиентов в месяц, к концу года у биржи будет 3 млн и более розничных клиентов, сообщил глава Мосбиржи Юрий Денисов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.