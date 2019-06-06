Сечин: мировой спрос на энергоресурсы будет расти на 1,5-2% в год до 2040 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Спрос на энергоресурсы в мире будет расти примерно на 1,5-2% в год до 2040 года, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на энергетической панели Петербургского международного экономического форума.

"Мы полагаем - и ведущие отраслевые аналитики с этим согласны, - что спрос на энергоресурсы до 2040 года будет расти темпами около 1,5-2% в год", - сказал он.

Сечин отметил, что вклад альтернативной энергетики в мировой энергобаланс увеличится с текущих 12% до 16%, а природный газ в обозримом будущем может прийти на смену не только углю, но и атомной энергии. При этом, по его словам, спрос на газ вырастет с 22% до 25% к 2040 году, а на нефть будет уверенно расти около 1% в год. "К 2040 году потребление нефти в мире увеличится примерно на 20 млн баррелей в сутки. Поддержку спросу на нефть и нефтепродукты окажут как повышение уровня жизни в развивающихся странах и массовое распространение в них легкового транспорта, так и устойчивый спрос со стороны нефтехимии, которую мы видим как одну из основных точек роста в мировой энергетической отрасли", - сказал Сечин.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.