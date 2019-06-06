Инвестстимулы могут быть распространены на проекты "Роснефти" в новых регионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Роснефть" завершает работу с Минфином по созданию инвестиционных стимулов для проектов "Роснефти" в Западной Сибири и в новых стратегических регионах, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на энергетической панели ПМЭФ-2019.

"Мы завершаем работу с Минфином России по созданию инвестиционных стимулов для крупных, знаковых проектов компании - как в Западной Сибири, так и в новых стратегических регионах, которые обеспечат перспективную добычу и позиции страны на мировых рынках на ближайшие десятилетия", - сказал Сечин.

Глава "Роснефти" отметил, что работа в этом направлении ведется и выразил уверенность, что "правительство России найдет качественный ответ новой фазе конкуренции фискальных режимов".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.