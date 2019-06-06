Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США. Такое мнение высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Главный возмутитель спокойствия - политика нынешней администрации США. Мы видим, что ее действия направлены на переформатирование мирового экономического и политического пространства, на слом формировавшихся десятилетиями рыночных взаимосвязей и на устранение правил конкуренции", - сказал он.

Глава "Роснефти" отметил, что под огонь санкций и торговых ограничений подпадают не только государства, в одностороннем порядке определенные администрацией США как "страны-изгои", но и традиционные партнеры из числа союзников Америки.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.