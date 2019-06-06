Глава "Роснефти" ждет высокую волатильность на рынке нефти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Волатильность цен на рынке нефти вырастет в будущем, что объясняется манипулированием и политикой глобального регулятора. Об этом глава "Роснефти" Игорь Сечин сказал, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.

"Сегодня мы видим уровень цен в $60-70 за баррель нефти, хотя последние данные по росту запасов в США, приведшие к недавнему снижению котировок, показывает, что нас могут ожидать достаточно высокие показатели волатильности. Вызвано это, в том числе и некоторым манипулированием рынком", - сказал он.

"Они [твиты] не вызывают ничего, кроме краткосрочных единовременных рывков по цене эти комментарии в Twitter не создают", - отметил Сечин. По его мнению, политика глобального регулятора создает неопределенность вектора развития и высокую волатильность рынков.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.