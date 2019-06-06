ВТБ и Росатом заключили соглашение о сотрудничестве для реализации Арктических проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ и госкорпорация "Росатом" в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве для реализации Арктических проектов. Об этом говорится в совместном пресс-релизе.

Документ предполагает активное содействие программам обеспечения безопасного судоходства в акватории Северного морского пути, совместную работу с целью увеличению объемов перевозки грузов по Северному морскому пути, обеспечению Арктических проектов широким спектром высококачественных банковских услуг.

Комментируя соглашение, председатель правления банка Валерий Лукьяненко отметил, что развитие Арктических территорий и Северного морского пути носит стратегический характер и обладает большим потенциалом.

В свою очередь заместитель генерального директора и директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша сообщил: "В этом году впервые будет заключен договор на строительство двух атомных ледоколов проекта 22220 по схеме смешанного финансирования. Часть суммы будет выделена из федерального бюджета, а остальные - это собственные средства госкорпорации "Росатом" и заемные средства банков. Сотрудничество с Банком ВТБ открывает серьезные перспективы для развития инфраструктуры Северного морского пути и арктических территорий".

О форуме

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.