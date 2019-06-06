Силуанов заявил, что нацпроекты должны простимулировать рост экономики России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Нацпроекты должны простимулировать рост российской экономики, пока они только раскручиваются, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума "Российская экономика в поисках стимулов роста".

ВВП России в I квартале 2019 года вырос лишь 0,5%, однако это было ожидаемым следствием повышения ставки НДС до 20%. При этом налоговые изменения были необходимы для обеспечения финансирования нацпроктов, которые должны решить основные проблемы в России и простимулировать рост экономики в будущем.

"Мы сейчас только, на самом деле, раскручиваем национальные проекты - они прямо точечно бьют у нас по тем проблемам, которые раньше не решались. Что имеется в виду: производительность труда, инфраструктура, стимулирование экспорта, малый и средний бизнес - прям по всем этим точеным позициям направлены усилия правительства и государства для того, чтобы развязать эти проблемы", - сказал Силуанов, выразив уверенность, что нацпроекты дадут свои результаты.

Ускорение роста требует структурных изменений

В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что существует проблема потенциально низкого темпа роста экономики, и для ее решения необходимы структурные реформы. "У нас проблемы низкого роста, которые можно исправить только структурными реформами. И мне кажется, у нас есть одна проблема. Когда мы ставим диагноз, мы все согласны, что проблемы - в низкой производительности, недостаточно хорошем инвестиционном климате, наверное, с этим не надо спорить, в низком уровне доверия - не в недостатке денег", - сказала Набиуллина, отметив, что когда обсуждаются решения проблем, то зачастую звучат преложения по вливанию средств государства и смягчению денежно-кредитной политики, что будет недостаточно эффективно для долгосрочного роста экономики.

"Кстати, инфляция у нас сейчас около 5%. На мой взгляд, конечно, нужно заниматься прежде всего структурными изменениями", - указала она.

Глава ЦБ опасается, что национальные проекты и структурные изменения даже при выстраивании эффективного государственного менеджмента являются большими вызовами для государства. "Привлечение частных инвестиций - это потребует большого времени, это невозможно сделать с сегодняшнего дня на завтрашний. А есть очень большое желание получить результат здесь и сейчас", - отметила она.

Нацпроектов не хватит

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, прогнозирующий рост ВВП России в этом году на уровне 1% и ниже, ожидает, что достигнуть среднемирового темпа роста ВВП не получится. По его оценке, рост экономики в ближайшие годы будет на уровне 2% и ниже.

Помимо проблем, которые решают национальные проекты, нужно проветри реформу правоохранительных органов, судебной системы, госуправления, выстроить отношения между федеральным центром и регионами. Глава Счетной палаты добавил, что для стимулирования роста экономики есть три фактора: рынок труда, инвестиции и производительность труда. При этом демографическая ситуация в России, скорее, окажет негативное влияние на темпы роста. Инвестиции в последнее время не показывают необходимого роста, добавил Кудрин. В такой ситуации главная роль в ускорении роста ВВП остается за производительностью, причем она требует и роста инвестиций в технологическое перевооружение.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что для стимулирования роста инвестиций необходимо непрерывно улучшать деловой климат в России и обеспечить защиту прав и собственности инвесторов и повысить их доверие - это одна из ключевых задач правительства.