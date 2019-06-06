Сечин: США санкциями добились через "Русал" контроля в российской металлургии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. США с помощью санкций против "Русала" фактически добились контроля над несколькими секторами российской металлургии. Такое мнение высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на энергетической панели на ПМЭФ-2019.

"В качестве яркого примера можно привести компанию "Русал", когда результатом нескольких санкционных итераций стала передача администрации США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленностью РФ, а с учетом крупного пакета в "Норильском никеле" - не только в алюминиевой, но и никелевой, медной, платиновой и палладиевой и других сегментах российской промышленности, связанных с добычей и производством цветных и драгоценных металлов", - сказал Сечин.

6 апреля 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ". Находящимся в черном списке запрещен въезд в США, их активы в Соединенных Штатах замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес. В случае с "Русалом", который экспортирует более 80% своей продукции, это означало бы практически остановку деятельности.

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

15 марта Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона к Минфину США с требованием отменить введенные против него санкции. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.