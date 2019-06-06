Контейнерный терминал за 5 млрд рублей построят в Новосибирской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Крупный контейнерный терминал стоимостью 5 млрд рублей появится Новосибирской области, на полную мощность терминал выйдет в 2023 году. Соглашение о реализации проекта подписано между правительством региона, Агентством инвестиционного развития области, РЖД и компанией "Новосибирский транспортный терминал" в четверг на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал журналистам губернатор Андрей Травников.

"Предполагает строительство нового крупного контейнерного терминала на площадках Промышленно-логистического парка (ПЛП), объем инвестиций ориентировочно 5 млрд рублей. Это [реализация проекта] - развитие нашего логистического потенциала и дополнительно фиксация статуса Новосибирска и Новосибирской области как крупнейшего транспортного хаба за Уралом", - сообщил Травников.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что инвестиционный проект по строительству узлового транспортно-логистического центра "Новосибирск" (ТЛЦ) реализуют в несколько этапов, в его составе планируют сформировать терминальную, складскую и таможенную инфраструктуру.

"Ядром ТЛЦ станет современный контейнерный терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой, способной обеспечивать одновременное обслуживание нескольких полносоставных контейнерных поездов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Перерабатывающая способность ТЛЦ "Новосибирск" составит 300 тыс. контейнеров в год. "Первая очередь будет введена в эксплуатацию уже в 2021 году, в полном объеме ТЛЦ начнет работу в 2023 году", - цитирует пресс-служба директора компании "Новосибирский транспортный терминал" Игоря Низовских.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.