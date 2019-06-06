НЛМК построит в Липецке электростанцию за 35 млрд рублей для снижения выбросов в воздух

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Группа компаний Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и власти Липецкой области подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о намерении построить на НЛМК электростанцию для утилизации газов, образующихся при выплавке чугуна и стали. Запуск электростанции уменьшит объем вредных выбросов металлургического завода в воздух Липецка, сообщила в четверг пресс-служба НЛМК.

"Группа НЛМК, международная металлургическая компания, и администрация Липецкой области подписали меморандум о намерении строительства на Новолипецком металлургическом комбинате электростанции для утилизации попутных газов, которые образуются в металлургическом производстве. Инвестиции Группы НЛМК в проект составят 35 млрд рублей, администрация Липецкой области, со своей стороны, предоставит льготу по налогу на имущество по проекту", - говорится в сообщении.

Мощность электростанции составит 300 МВт, она будет вырабатывать электроэнергию и тепло за счет вторичных газов, которые образуются при выплавке чугуна и стали. Проект позволит сократить выбросы оксида углерода на 3 тыс. т в год, парниковых газов - на 650 тыс. т.

Группа НЛМК является крупнейшей в России вертикально-интегрированной металлургической компанией, ее активы расположены в России, Европе и США. Одно из производств находится в Липецке. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн т в год, выручка за 2018 год составила $12 млрд.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.