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Козак: дивиденды "Транснефти" за 2018 год не нуждаются в корректировке из-за "Дружбы"

Вице-премьер отметил, что ситуация произошла в 2019 году и влияет на прибыль 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Размер дивидендов "Транснефти" за 2018 год не нуждается в корректировке из-за расходов на ситуацию с загрязнением нефтепровода "Дружба", это может быть учтено в дивидендах за текущий год, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Ситуация произошла в 2019 году и влияет на прибыль 2019 года, а не 2018 года. Поэтому вопрос будет обсуждаться в конце 2019 - начале 2020 года", - пояснил Козак.

"Конечно, нет", - сказал он, отвечая на вопрос, нуждаются ли дивиденды компании за 2018 год в корректировке.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичРоссияПМЭФ-2019Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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