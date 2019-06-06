Глава Минэнерно России призвал зарубежных партнеров к кооперации в области ТЭК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) призвал зарубежных партнеров к кооперации в области энергетики, чтобы нивелировать нестабильную ситуацию на рынке.

"Для стабильного энергообеспечения нам нужно кооперироваться. Нам нужно говорить не об отдельных странах", - сказал он и подчеркнул, что речь идет не о протекционизме, а об интересах всего мира.

"Сегодня торговые войны, санкции дают те неопределенности, которые не позволяют нам оперативно и стратегически планировать", - добавил он.

По его словам, энергетика переживает трансформацию. "Видим увеличение роли газа, возобновляемых источников энергии, искусственного интеллекта, цифровизации", - отметил министр.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.