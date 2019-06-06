НЛМК вложит 35 млрд рублей в строительство электростанции на вторичных ресурсах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Группа НЛМК вложит 35 млрд рублей в строительство новой электростанции на вторичных ресурсах мощностью 300 МВт в Липецке, что позволит сократить выбросы оксида углерода на 3 тыс. тонн в год, парниковых газов - на 650 тыс. тонн в год. Меморандум по проекту строительства в рамках ПМЭФ подписали президент НЛМК Григорий Федоришин и временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Компания профинансирует проект из собственных средств, администрация Липецкой области, со своей стороны, предоставит льготу по налогу на имущество по проекту.

"Новая электростанция позволит повысить уровень обеспеченности Новолипецкого комбината собственной электроэнергией с 60% до 95%, при этом воздействие на окружающую среду снизится. Для производства энергии и тепла будет использован попутный газ сталеплавильного производства, что является уникальным для российской металлургии", - прокомментировал соглашение Федоришин.

Выработка электроэнергии, как ожидается, начнется в конце 2023 года.