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ПМЭФ-2019

Сбербанк ожидает роста доли прибыли от использования искусственного интеллекта до 50-70%

По словам первого зампредседателя правления банка Александра Ведяхина, большинство кредитных решения Сбербанка уже принимается с использованием искусственного интеллекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Доля прибыли Сбербанка России от использования искусственного интеллекта в ближайшее время вырастет с нынешних 30-40% до 50-70%, заявил первый зампредседателя правления госбанка Александр Ведяхин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы не меряем выручку и прибыль, мы считаем, что доля, которую дает искусственный интеллект, в нашей прибыли составляет 30 до 40%. И я думаю, что в ближайшее время она достигнет 50-70%", - сказал он.

Ведяхин напомнил, что большинство кредитных решений Сбербанк принимает с использованием искусственного интеллекта.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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Петербургский международный экономический форум - 2019. День первый
XXIII ПМЭФ состоится 6-8 июня
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