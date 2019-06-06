ЕЭК инициирует обсуждение права вето при защитных расследованиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) инициировала обсуждение проблемы наложения вето одной из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на принимаемые в рамках защитных и антидемпинговых расследований решения. Об этом сообщила в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

"Главная проблема - проблема ветирования наших мер. Мы год проводим расследование, принимаем меру, если решение коллегии кого-то не устраивает, то суверен может наложить вето", - сказала она.

По словам Никишиной, ЕЭК с таким сталкивалась четыре раза за время существования союза, и в комиссии считают это большой юридической проблемой в праве ЕАЭС. "Мы начинаем активно обсуждать со сторонами, как из нее выходить. С одной стороны - право вето суверенное, а с другой стороны - пока вето существует, тот бизнес, который был обвинен в демпинге, продолжает завозить на наш рынок демпинговую продукцию", - подчеркнула министр.

Она отметила, что инструмент расследований создавался для бизнеса союза, и в случае необходимости точечной защиты по критериям, по которым импорт наносит ущерб производителям стран ЕАЭС, комиссия должна реагировать. "Этот инструмент создан и работает. Мы провели больше 30 расследований. Сейчас мы проводим семь расследований: пять антидемпинговых, два специальных защитных", - сказала Никишина.

За пять лет введена или продлена 21 мера по итогам 25 расследований, а также выдержаны несколько судебных исков, по которым удалось доказать правоту, добавила министр по торговле ЕЭК.