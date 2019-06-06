Орешкин не видит конфликта интересов при курировании Росстата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Конфликта интересов при курировании Росстата министерством экономического развития не возникает, выстроена системы защиты от влияния на статистические данные. Об этом ТАСС заявил глава министерства РФ Максим Орешкин.

"Абсолютно нет. У нас выстроена система "китайских стен" с отсутствием каких-либо контактов, систем доступа и какого-либо влияния на работу с точки зрения формирования статистики. Поэтому здесь абсолютно никаких проблем нет", - сказал Орешкин.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Росстат следовало бы вывести из подчинения Минэкономразвития РФ, так как статслужба должна быть независима от ведомств, занимающихся планированием экономической политики.