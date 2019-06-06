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ПМЭФ-2019
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Орешкин не видит конфликта интересов при курировании Росстата

По словам министра экономического развития, выстроена система "китайских стен" с отсутствием какого-либо влияния на работу с точки зрения формирования статистики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Конфликта интересов при курировании Росстата министерством экономического развития не возникает, выстроена системы защиты от влияния на статистические данные. Об этом ТАСС заявил глава министерства РФ Максим Орешкин.

"Абсолютно нет. У нас выстроена система "китайских стен" с отсутствием каких-либо контактов, систем доступа и какого-либо влияния на работу с точки зрения формирования статистики. Поэтому здесь абсолютно никаких проблем нет", - сказал Орешкин.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Росстат следовало бы вывести из подчинения Минэкономразвития РФ, так как статслужба должна быть независима от ведомств, занимающихся планированием экономической политики.

Теги
РоссияОрешкин, Максим СтаниславовичПМЭФ-2019
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